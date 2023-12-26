Транспорт 26 декабря 2023, 11:23 Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт во вторник ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт 26 декабря РИА «Новости»

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил об увеличении транспортных потоков — как автомобильных, так и общественного транспорта — из-за активной подготовки горожан к Новому году. Жителям и гостям столицы порекомендовали использовать метрополитен, МЦК и МЦД для перемещений по городу. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

«Увеличилось число поездок и авто на дорогах — для поездок по городу используйте метро, МЦК и МЦД», — призвали в ведомстве.

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Согласно прогнозам погоды, 26 декабря в городе ожидается снегопад, который также может повлиять на транспортную ситуацию.

Утром в Москве небольшие затруднения с движением наблюдались на внутренней стороне МКАД, особенно на участке от Липецкой улицы до Ясенева, а также на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) между Кутузовским и Комсомольским проспектами и на Ленинградском проспекте.

Пробки могут возникнуть во второй половине дня в центре Москвы, в том числе на Бульварном и Садовом кольцах, а также на ТТК. Водителям посоветовали планировать выезд до 17:00 либо отложить поездку на более позднее время, после 20:00.

На новогодних каникулах парковки в столице будут бесплатными. Исключение сделают только для стоянок со шлагбаумом.