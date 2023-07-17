Транспорт 17 июля 2023, 13:54 Новейший вагон метро привезли на выставку «Станция Манеж» Самый современный вагон московского метро привезли на выставку «Станция Манеж» Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителям столицы на выставке «Станция Манеж» в августе покажут самый современный состав метро — «Москва-2020». Головной вагон привезли к Центральному выставочному залу этой ночью. Об этом сообщили на сайте мэра города.

Она [выставка] откроется в середине августа в рамках масштабной экспозиции «Год нового транспортного каркаса». Посетители смогут познакомиться поближе с самыми современными российскими поездами. Максим Ликсутов Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта

Ликсутов уточнил, что вагоны «Москва-2020» и «Иволга» привезут к Манежу позже. На выставке планируется выстроить шесть пространств, где посетителям расскажут о Московских центральных диаметрах (МЦД), Московском центральном кольце (МЦК) и Большой кольцевой линии (БКЛ). Кроме того, гости смогут передвигаться по Манежу не только пешком, но и на уменьшенных копиях вагонов метро.

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