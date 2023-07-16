Москва 16 июля 2023, 12:52 Тематический поезд, посвященный истории почтовой связи, запустили в московском метро Сайт мэра и правительства Москвы

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На серой ветке метро на протяжении шести месяцев будет курсировать оригинальный поезд, оформленный в почтовой тематике. Его пассажиры смогут узнать историю «Почты России», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В вагонах тематического состава представлена информация об уникальных почтовых отделениях, которые расположены в самых отдаленных уголках России. Пассажиры Серпуховско-Тимирязевской линии метро также узнают историю почтовых ящиков и поймут процесс доставки писем и посылок.

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Помимо этого, в одном из вагонов поезда разместили интересные сведения о филателии — изучении и коллекционировании почтовых марок.

Глава дептранса Максим Ликсутов отметил, что тематические поезда ходят в Московском метрополитене уже больше 50 лет. Их специально оформляют в разных стилях к значимым датам, событиям и в честь выдающихся личностей. За год можно увидеть больше десятка таких поездов.

Ранее поезд о моде и культуре стран БРИКС запустили на Сокольнической линии метро в Москве.