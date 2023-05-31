Транспорт 31 мая 2023, 10:25 Несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за полумарафона «ЗаБег.РФ» Набережные и улицы в центре Москвы перекроют из-за полумарафона «ЗаБег.РФ» Telegram

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В эти выходные в столице пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В связи с его подготовкой и проведением в центре города перекроют несколько улиц и набережных, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

По информации источника, с полуночи 2 июня до 06:00 5 июня перекроют участок от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. От Москворецкой набережной до улицы Варварки — с 20:00 3 июня до 06:00 5 июня.

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В воскресенье, когда пройдет полумарафон, проезд закроют на Малом Москворецком мосту, улицах Большая Ордынка, Большая Полянка, Житной, Мытной, в Новокрымском проезде, на Кремлевской и Москворецкой набережных, а также съездах с улицы Остоженки и Пречистенской набережной. Движение автотранспорта ограничат с 07:00.

Также до 12:15 перекроют участок от улицы Валовой до Новинского бульвара. С 08:00 — набережные Смоленская, Краснопресненская и Фрунзенская, с 08:30 — Ростовскую и Саввинскую, а также Крымский проезд.

Помимо этого, в местах ограничения движения запретят ставить на парковку автотранспортные средства. Подробнее об ограничениях — на портале Москвы.

Ранее столичный департамент транспорта рассказал о временном перекрытии движения в проезде Энтузиастов из-за строительных работ.