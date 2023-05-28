Транспорт 28 мая 2023, 09:56 Движение в проезде Энтузиастов в Москве временно перекроют из-за строительных работ Дептранс Москвы: движение на проезде Энтузиастов частично перекроют с 31 мая до 30 июля Telegram

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На некоторых участках проезда Энтузиастов движение автомобильного транспорта будет закрыто с 31 мая. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ограничения коснутся участков от дома 19а до дома 19, строение 53; от дома 19а по проспекту Энтузиастов до Дангауэровского путепровода.

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Кроме того, движение ограничат с 31 мая до 25 декабря на проспекте Энтузиастов от Дангауэровского путепровода до дома 28 по шоссе Энтузиастов.

Меры введут для проведения строительных работ.

Ранее мост через Москву-реку в Красногорске пообещали отремонтировать к 1 сентября.