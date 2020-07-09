Заммэра Москвы рассказал о скидках на проезд на фиолетовой ветке в сентябре

«Сейчас мы рассматриваем два сценария — скидка 30% или скидка 50%. Выбор удобного времени для поездок остается за пассажирами. К тому же, более низкая цена — очень распространенный мировой опыт: например, в Сингапуре поездки вне часов пик тоже дешевле. А в Лондоне и Франкфурте-на-Майне пользоваться метро в час пик дороже», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Снижение тарифов на Таганско-Краснопресненской линии вне часа пик может длиться от 8 до 10 месяцев.

Заммэра отметил, что во время эксперимента важно содействие учебных заведении и работодателей. Ликсутов предложил немного поменять график работы или учебы.

«Поэтому хотелось бы, чтобы работодатели вводили как можно больше форматов удаленной работы или сдвинули начало рабочего или учебного дня — на более ранее или более позднее время», — пояснил Ликсутов. Ранее сообщалось, что в Новой Москве планируется строительство 25 станций метро.