27 июня 2023, 12:19
Некоторые улицы в Москве перекроют из-за праздника Курбан-байрам
Дептранс Москвы: некоторые улицы перекроют 27 и 28 июня из-за праздника Курбан-байрам
Ряд улиц Москвы перекроют 27 и 28 июня из-за праздника Курбан-байрам, сообщил в Telegram-канале столичный Дептранс.
Движение временно закроют на улице Дурова, Щепкина, Хачатуряна, Гиляровского, Мещанской, Большой Татарской, Каргопольской и Минской. Также нельзя будет проехать по Капельскому, Выползову, Старому Толмачевскому, Малому Татарскому, Климентовсому и Озерковскому переулкам.
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Кроме того, на них будет недоступна парковка с 00:01 28 июня до окончания торжеств.
Несколько маршрутов наземного транспорта Москвы также изменят из-за празднования Курбан-байрама.
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