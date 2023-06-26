Москва 26 июня 2023, 18:44 Несколько маршрутов наземного транспорта в Москве изменят из-за празднования Курбан-байрама Маршруты наземного транспорта в Москве изменят 27 и 28 июня из-за праздника Курбан-байрам Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Департамента транспорта Москвы предупредил жителей столицы об изменении некоторых автобусных маршрутов из-за празднования Курбан-байрама.

В среду, 27 июня, с 23:35 до конца мероприятия 28 июня автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут курсировать через станцию метро «Минская». Маршрут е29 сократят до «Ломоносовского проспекта».

Реклама

Автобусы № 103, 130, 260, 464 и 470 после остановки «Мосфильмовская улица» в сторону Филей будут проезжать через Киевский вокзал. В ведомстве уточнили, что маршруты в обратном направлении не изменятся.

Кроме того, из-за праздника 28 июня с 4:00 до окончания мероприятия изменят маршруты на улице Хачатуряна в Отрадном. Маршрут с6 вместо улицы Хачатуряна и улицы Каргопольская отправится по улице Декабристов до улицы Бестужевых, а № 98 в сторону станции МЦД-1 «Лианозово» пойдет по улице Декабристов вместо улицы Хачатуряна.

Маршрут № 803 вместо улицы Хачатуряна поедет по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов, а ночной маршрут н9 не будет заезжать к станции метро «Отрадное». Не будут работать остановки «Новый Иерусалим», «Улица Санникова» на улице Хачатуряна, а также «Каргопольская улица», «Детская поликлиника» и «Пенсионный фонд».

Ранее в Москве в два раза вырос штраф за безбилетный проезд.