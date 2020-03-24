Автопроизводство в РФ встанет из-за нехватки компонентов
Как сообщил ТАСС, в группе Sollers Вадима Швецова ожидают дальнейшего снижения производства машин на фоне распространения коронавируса в России. В особенности, если оно пойдет по негативному сценарию. В частности, компании Volkswagen и PSA уже заявили о риске приостановки выпуска автомобилей на УАЗе и Ford Sollers.
Эксперты группы считают, что снижение уровня производства может коснуться компаний Renault, китайской Haval, Mersedes, Nissan и Hyundai, которые имеют заводы в обеих столицах, Туле и Подмосковье.
Приостановка производственного процесса может затронуть большинство совокупных российских предприятий по сборке зарубежных автомобилей.
В пресс-службе «КамАЗе» агентству сообщили, что отслеживают ситуацию с коронавирусом. Пока решение о приостановке производства не принималось.
В «Группе ГАЗ» на запрос ответили, что «прорабатывают сохранение устойчивости предприятий при различных условиях».
О закрытии большинства европейских мощностей из-за коронавируса концерны Volkswagen, PSA Group, Fiat Chrysler и другие объявили 18 марта. Представители компаний сообщили, что из-за проблем с поставками комплектующих стало трудно поддерживать выпуск авто на прежнем уровне.