Автопроизводство в РФ встанет из-за нехватки компонентов

В автосалонах Москвы и Санкт-Петербурга трафик клиентов автосалонов снизился на 40%. Скорее всего, он будет уменьшаться и в регионах. Одновременно некоторые автопроизводители объявили о приостановке производства из-за проблем с доставкой компонентов.

Как сообщил ТАСС, в группе Sollers Вадима Швецова ожидают дальнейшего снижения производства машин на фоне распространения коронавируса в России. В особенности, если оно пойдет по негативному сценарию. В частности, компании Volkswagen и PSA уже заявили о риске приостановки выпуска автомобилей на УАЗе и Ford Sollers.

Эксперты группы считают, что снижение уровня производства может коснуться компаний Renault, китайской Haval, Mersedes, Nissan и Hyundai, которые имеют заводы в обеих столицах, Туле и Подмосковье.

Приостановка производственного процесса может затронуть большинство совокупных российских предприятий по сборке зарубежных автомобилей.

В пресс-службе «КамАЗе» агентству сообщили, что отслеживают ситуацию с коронавирусом. Пока решение о приостановке производства не принималось.

В «Группе ГАЗ» на запрос ответили, что «прорабатывают сохранение устойчивости предприятий при различных условиях».

О закрытии большинства европейских мощностей из-за коронавируса концерны Volkswagen, PSA Group, Fiat Chrysler и другие объявили 18 марта. Представители компаний сообщили, что из-за проблем с поставками комплектующих стало трудно поддерживать выпуск авто на прежнем уровне.