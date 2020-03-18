Европейские автоконцерны массово приостанавливают производство

При этом эксперты уверены, что в России продажи и производство машин снижалось и до вспышки вируса, а значит вряд ли на рынке возникнет дефицит. Автопроизводители пока никаких мер не подготовили, так как обстановка меняется достаточно быстро.

Европейские автоконцерны, остановившие на время свое производство (Volkswagen Group, PSA Group, Fiat Chrysler и другие), также сообщили, что им трудно поддерживать выпуск авто на прежнем уровне, так как есть проблемы с поставками комплектующих.

Это влияет и на российский производителей по причине короткого «логистического плеча». Это могло бы создать проблемы, но спрос на машины сейчас в России падает.

Ранее сообщалось, что российский автопром оказался под угрозой на фоне падения курса рубля.