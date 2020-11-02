Московские дорожные камеры научились выявлять водителей с непристегнутым ремнем

На столичных дорогах появились камеры, способные определить водителя с непристегнутым ремнем безопасности или с телефоном в руках. Выяснилось, что камеры установили в феврале, но работали они в тестовом режиме, поэтому никого не штрафовали.

Об этом в своем Теlеgrаm-канале сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы. Теперь инспектор будет выносить постановление на основе сведений этих камер. Будет прикрепляться фотография, на которой будет четко зафиксировано положение водителя, но при этом лица будут замазаны с целью защиты персональных данных. Однако сотрудники ДПС смогут получить доступ к оригиналу фото, если потребуется обжаловать штраф. В столице начнут работать восемь таких камер, которые с помощью нейросети и Big Data смогут распознавать факт нарушения.

Тем не менее в случае, когда на человеке надета темная одежда, на фоне которой сложно разглядеть ремень безопасности или он просто решит почесать лицо, а камера решит, что это телефонный разговор, то сведения всегда будут трактоваться в пользу водителя. Однако в ведомстве подчеркнули, что систему обучали на достаточно большом количестве случаев, чтобы можно было исключить ошибки.

Что касается штрафов, то за непристегнутый ремень нужно будет заплатить 1000 рублей, а за использование телефона — 1500.