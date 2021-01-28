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    28 января 2021, 13:36

    Названы цены на новый внедорожник Lada Niva Travel

    Алена Макаренко

    Внедорожник Lada Niva Travel уже доступен для предзаказа в официальных дилерских центрах. Информацию обнародовал российский концерн «АвтоВАЗ», сообщило ИА Nation News.
    Названы цены на новый внедорожник Lada Niva Travel

    Базовая комплектация продается почти за 747 тысяч рублей. Стоимость модификации off-road — около 844 тысяч рублей. Самая дорогая комплектация нового внедорожника обойдется в 905 тысяч рублей.

    Оригинальная версия Lada Niva до рестайлинга продавалась в дилерских центрах по 738 тысяч.

    Выпуск модифицированной модели запустили на заводе в Тольятти в декабре 2020 года.

    Российские аналитики полагают, что новый внедорожник составит хорошую конкуренцию бюджетным импортным кроссоверам, в том числе Škoda Karoq и Renault Arkana.

    Ранее немецкий журналист назвал плюсы нового поколения Lada Niva. В частности, он посчитал машину «рабочей лошадкой для использования в экстремальных условиях».