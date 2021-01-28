Названы цены на новый внедорожник Lada Niva Travel

Базовая комплектация продается почти за 747 тысяч рублей. Стоимость модификации off-road — около 844 тысяч рублей. Самая дорогая комплектация нового внедорожника обойдется в 905 тысяч рублей.

Оригинальная версия Lada Niva до рестайлинга продавалась в дилерских центрах по 738 тысяч.

Выпуск модифицированной модели запустили на заводе в Тольятти в декабре 2020 года.

Российские аналитики полагают, что новый внедорожник составит хорошую конкуренцию бюджетным импортным кроссоверам, в том числе Škoda Karoq и Renault Arkana.

Ранее немецкий журналист назвал плюсы нового поколения Lada Niva. В частности, он посчитал машину «рабочей лошадкой для использования в экстремальных условиях».