Немецкий журналист назвал плюсы нового поколения Lada Niva

«Всякий раз, когда дело доходит до тяжелой работы в лесу и горах, российская машина выделяется среди других из-за своей прочности и низкой цены. <...> Он (автомобиль — прим. ред.) должен оставаться рабочей лошадкой для использования в экстремальных условиях, имея большой дорожный просвет, короткоходную коробку передач и прочную конструкцию», — говорится в материале Крампера.

Журналист подчеркнул, что дизайнеры новой Lada Niva отказались от футуристического образа, который показали в виде концепта на Московском автосалоне в 2018 году, и сделали ставку на более «коробчатую» форму кузова.

Крампер добавил, что эта машина останется в бюджетном сегменте, что предоставит ей уникальные возможности на автомобильном рынке.