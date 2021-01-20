Немецкий журналист назвал плюсы нового поколения Lada Niva
Журналист немецкого издания Stern Гернот Крампер назвал машину нового поколения Lada Niva «рабочей лошадкой для использования в экстремальных условиях». По мнению автоэксперта, российский внедорожник уже устарел, но все еще выделяется среди других автомобилей прочностью и низкой ценой.
«Всякий раз, когда дело доходит до тяжелой работы в лесу и горах, российская машина выделяется среди других из-за своей прочности и низкой цены. <...> Он (автомобиль — прим. ред.) должен оставаться рабочей лошадкой для использования в экстремальных условиях, имея большой дорожный просвет, короткоходную коробку передач и прочную конструкцию», — говорится в материале Крампера.
Журналист подчеркнул, что дизайнеры новой Lada Niva отказались от футуристического образа, который показали в виде концепта на Московском автосалоне в 2018 году, и сделали ставку на более «коробчатую» форму кузова.
Крампер добавил, что эта машина останется в бюджетном сегменте, что предоставит ей уникальные возможности на автомобильном рынке.