Названы способы снизить смертность на российских дорогах

Снизить уровень смертности на дорогах в России поможет создание новых пешеходных зон и переходов, разделение транспортных потоков ограждениями. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

По его словам, «инструментарий, который сегодня применяется», показал свою эффективность. Однако надо внедрять новые формы и методы.

«Надо разделять транспортные потоки», — сказал он РИА «Новости».

Для этого нужно поставить ограждения, которые помогут регулировать движение пешеходов.

«Необходимо обустроить пешеходные переходы даже, может быть, в контуре „лежачих полицейских“. Освещать дороги надо, особенно, где переходят пешеходы», — отметил Черников.

Он сослался на выводы экспертов о том, что смертность на дорогах в том числе зависит и от количества машин. Глава ГИБДД уточнил, что показатель уровня смертности на российских дорогах в 2020 году снизился более чем на 4 %.

Президент Владимир Путин в майском указе 2018 года заявил о необходимости снижения смертности в ДТП к 2024 году в 3,5 раза. То есть в таких авариях должно гибнуть не больше четырех человек на 100 тысяч населения.

По данным ГИБДД, с января по октябрь 2020 года на дорогах в России произошло 13,3 тысячи ДТП. Их жертвами стали 1585 человек, еще 16 273 пострадали.

Депутат и член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил для снижения смертности на дорогах запретить автомобилистам любое превышение скорости.