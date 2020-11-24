В России предложили запретить любое превышение скорости

В Госдуме предложили штрафовать автомобилистов за превышение разрешенной скорости уже один километр в час. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

«Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а того, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим. Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти», — заявил Васильев. Его слова приводит газета «Известия».

В Госдуме такую инициативу сочли поспешной. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «прежде чем выходить с такой инициативой, правильно было бы ее проработать всесторонне, запросить мнение автоэкспертов, выяснить позицию автомобилистов».

При этом разговоры о необходимости снизить нештрафуемый порог ходят давно. Из статистики ГИБДД следует, что самым популярным нарушением среди автомобилистов стало превышение скорости.

В ассоциации «ОКО» рассказали, что существующий в России порог +20 километров в час был введен, когда автоматический контроль скорости только начинали внедрять повсеместно. Тогда опасались, что погрешность окажется очень большой.

В пресс-службе ассоциации отметили, что современные комплексы фото- видеофиксации, которые работают на дорогах России, могут измерять скорость с точностью до одного километра. Однако при этом допустимая погрешность измерения скорости средствами фотовидеофиксации, определенная в соответствующем ГОСТ Р 57144-2016, равна +2 км/ч (+3 км/ч для отдельных типов). Поэтому снижение нештрафуемого порога до одного километра в час будет противоречить существующим нормам.