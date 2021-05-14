Названы самые продаваемые автомобили в России в апреле

Ассоциация европейского бизнеса составила рейтинг самых продаваемых в России машин за апрель. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Первое место заняла Lada Granta. Ее продажи выросли в 4,6 раза и составила 14 050 машин. На втором месте — Lada Vesta. Их было продано в 3,8 раз больше: 11 178 машин. В тройку лидеров вошла Kia Rio — 6 996 проданных автомобилей (в четыре раза больше).

Популярность сохранил Hyundai Creta — продано 6 445 единиц. Вырос спрос на внедорожники Lada Niva — в 3,1 раза, продано 5346 машин. Volkswagen Polo купили 5164 человека, это в 3,8 раза больше. В десятку вошел также Hyundai Solaris, спрос на него увеличился в 8,6 раза, до 5163 штук. Продажи Skoda Rapid второго поколения составили 4378 машин. Volkswagen Tiguan приобрели 3709 человек. Это в 2,8 раза больше. Последним в десятке оказался Renault Duster — их было продано 3696 машин, что в 3,8 раза больше.

Ранее компания «АвтоВАЗ» решила увеличить стоимость нескольких автомобилей. Это уже третий раз в 2021 году.