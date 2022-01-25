Названы самые опасные российские дороги для автомобилей в 2021 году

Самыми опасными для автомобилей дорогами в России в 2021 году стали брянские и иркутские трассы. ДТП на этих дорогах чаще всего приводили к полной конструктивной гибели машин. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на экспертов страховой компании «Согласие».

По данным экспертов, в 2021 году самая высокая частота так называемых «тоталей» — автомобилей, не подлежащих восстановлению — была зарегистрирована в Брянске. Показатель составил 1,72%. Немного отстал Иркутск — там показатель «тоталей» составил 1,57%. Третье и четвертое место с показателями 0,99% и 0,98%, соответственно, заняли Вологда и Калуга. Замыкает пятерку Самара — 0,9%.

Далее в топ-10 попали Иваново (0,88%), Рязань (0,81%), Ставрополь (0,75%), Пермь (0,66%) и Кемерово (0,65%). Частота «тоталей» в Москве составила 0,62%, в Санкт-Петербурге 0,53%. По словам экспертов, на частоту «тоталей» влияют качество дорог, их освещенность, размеры региона и количество крупных городов, между которыми перемещается водитель.

«В тех регионах, где качество дорог достаточно высокое, есть скоростные магистрали, возрастает риск превышения скорости, которое часто приводит к серьезным ДТП», — отметили специалисты.

Ранее координатор движения «Синие ведерки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов предупредил автовладельцев, что при столкновении с другой машиной на парковке ни в коем случае нельзя уезжать. Виновнику аварии необходимо вызвать сотрудников ГИБДД. Приехавший инспектор сможет быстро узнать контакты владельца пострадавшего авто. Если хозяин машины находится недалеко, то ДТП оформляется стандартным образом.