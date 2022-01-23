Водителям рассказали, что делать при столкновении с другой машиной на парковке

При столкновении с другой машиной на парковке ни в коем случае нельзя уезжать. Об этом предупредил координатор движения «Синие ведерки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«Конечно же, не нужно никуда уезжать. Согласно правилам дорожного движения, необходимо освободить проезжую часть, чтобы не мешать движению автотранспорта, ведь в припаркованном автомобиле, который вы, предположим, зацепили, никого нет», — сказал автоэксперт агентству «Прайм».

Он добавил, что виновнику аварии необходимо вызвать сотрудников ГИБДД. Приехавший инспектор сможет быстро узнать контакты владельца пострадавшего авто. Если хозяин машины находится недалеко, то ДТП оформляется стандартным образом.

«Не нужно, торопясь по своим делам, оставлять записки на пострадавшем автомобиле „Я вас задел, звоните, готов возместить“. Потому что человек может оказаться, допустим, немного со странностями, и вместо того, чтобы позвонить вам, позвонит в ГИБДД», — предупредил Шкуматов.

Специалист пояснил, что в этом случае речь пойдет о скрытии с места аварии. За это могут лишить прав на срок от одного года до полутора лет.