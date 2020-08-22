Названо число перевезенных поездами МЦД пассажиров с момента открытия

«Мы запустили Московские центральные диаметры в ноябре прошлого года, и за девять месяцев работы они перевезли уже 91 миллион пассажиров. Самые популярные станции: Царицыно, Белорусская и Одинцово. Каждой из них пользуются около 20 тысяч человек в день», — написал столичный градоначальник.

В конце июня стало известно, какие станции МЦД откроют в Подмосковье в 2020 году. В августе откроется станция Долгопрудное. До конца года откроются станция Баковка и третий путь в Королеве.

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, осенью будет запущено пригородное движение на Ярославском направлении с сокращенными интервалами. Следующую линию МЦД планируют открыть в конце 2022 — начале 2023 года.

С начала работы МЦД в ноябре 2019 года московское метро разгрузилось на 12%.