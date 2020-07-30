Стало известно, какие станции МЦД откроют в Подмосковье в 2020 году

Новые станции МЦД строят в Подмосковье по графику — пандемия не сорвала план. Точно в срок были открыты еще две современные станции — Новодачная и Нахабино. Новый диаметр также планируется завершить вовремя — несколько станций откроют уже в этом году.

Самый комфортный и доступный транспорт

Легкое метро, как еще называют МЦД, стало спасением для многих жителей Подмосковья, работающих в столице. Этот вид транспорта не только сокращает время в пути, но и дает преимущество при оплате проезда. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

Жители Нахабина, например, теперь могут добираться до центра Москвы на 40 минут быстрее, сэкономив при этом до 130 рублей в день.

Строители добросовестно работали, мы открыли на этой неделе Нахабино. Вообще МЦД всеми без исключения оценивается как удобный, комфортный, доступный и дешевый транспорт Андрей Воробьев.

Эпидемия строительству не помеха

С момента открытия МЦД было совершенно 76 миллионов поездок, а метро в Москве разгрузилось на 12%. Жители области все чаще выбирают центральные диаметры для повседневных поездок и ждут открытия новых станций. Однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, и сроки строительства некоторых линий пришлось сдвинуть. Но, как отметил Андрей Воробьев, область постарается следовать ранее намеченному плану.

«Каждая такая линия — это многомиллиардные вложения. МЦД — это новые железнодорожные пути. Чтобы их проложить, нужно много денег и время. Но работы не останавливаются — этот проект персонально поддержал президент, и очень серьезные ресурсы вкладывает Москва. Мы со своей стороны тоже участвуем и надеемся, что все будет по плану», — сказал он.

Новая линия через два года

Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова во время эфира сообщила, что в августе откроется станция Долгопрудное. Она почти такая же крупная, как Нахабино. Также до конца года появятся еще две новые платформы.

«В декабре ждем открытие станции Баковка. Она небольшая, вторым этапом строительства будет пешеходный переход, а сейчас сделаны новые платформы и обновлена сама станция. У нас в этом году еще будет открыт третий путь в Королеве. По факту это пятый диаметр, а для Королева — ответвление от МЦД. И до конца года, рассчитываем, РЖД достроит второй путь в Балашиху — одно из самых перегруженных наших направлений», — заявила Кротова.

Также осенью, по словам губернатора, будет запущено с сокращенными интервалами пригородное движение на Ярославском направлении. Следующую линию МЦД планируют открыть в конце 2022 — начале 2023 года.