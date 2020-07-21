«Мы ее планируем построить всю платной. В среднем, если посчитать, то для легкового [автомобиля] в районе 2,5 рубля за километр будет стоить. Получается, если 800 километров вся трасса и чуть больше двух рублей за километр — 1 600 рублей [за весь путь]», — заявил Петушенко.

Руководитель «Автодора» добавил, что на дорогах, которые строит государственная компания, действуют льготы. Если в автомобиле есть транспондер (устройство для бесконтактной оплаты проезда), то скидка на проезд составляет 20%. По словам Петушенко трасса М-12 позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Сейчас путь занимает более десяти часов.

Изначально строительство дороги планировали завершить к 2027 году, однако премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу закончить работы и пустить машины по трассе уже в 2024 году. Автодорога Москва — Казань ляжет в основу строительства трассы Европа — Западный Китай.