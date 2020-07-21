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    21 июля 2020, 08:29

    Названа стоимость проезда по новой трассе Москва — Казань

    Андрей Иванов

    Новая трасса, которая соединит Москву и Казань, будет платной. Стоимость проезда по ней составит около 2,5 рубля за один километр. Путешествие в один конец обойдется автомобилистам примерно в 1600 рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
    Названа стоимость проезда по новой трассе Москва — Казань

    «Мы ее планируем построить всю платной. В среднем, если посчитать, то для легкового [автомобиля] в районе 2,5 рубля за километр будет стоить. Получается, если 800 километров вся трасса и чуть больше двух рублей за километр — 1 600 рублей [за весь путь]», — заявил Петушенко.

    Руководитель «Автодора» добавил, что на дорогах, которые строит государственная компания, действуют льготы. Если в автомобиле есть транспондер (устройство для бесконтактной оплаты проезда), то скидка на проезд составляет 20%. По словам Петушенко трасса М-12 позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Сейчас путь занимает более десяти часов.

    Изначально строительство дороги планировали завершить к 2027 году, однако премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу закончить работы и пустить машины по трассе уже в 2024 году. Автодорога Москва — Казань ляжет в основу строительства трассы Европа — Западный Китай.

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