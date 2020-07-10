Скоростную магистраль до Казани откроют к 2024 году

«Сегодня мы об этом договорились. Общий объем финансирования составляет более 650 миллиардов рублей. Эти инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали», — заявил Мишустин.

Непосредственно на строительстве будет создано свыше 30 тысяч новых рабочих мест, а в смежных отраслях — более 130 тысяч.

Новая транспортная артерия плотнее свяжет регионы России, уверен главный научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Валерий Абрамов. По его предположению, благодаря трассе возрастут показатели валовых региональных продуктов, а часть перевозок можно будет перевести на контейнерные.

Протяженность будущей дороги — 794 километра. Она позволит сократить время в пути между городами в два раза. М-12 Москва — Казань ляжет в основу строительства трассы Европа — Западный Китай.

Изначально строительство трассы планировалось завершить в 2027 году.

Трасса Европа — Западный Китай — воссоздание известного Шелкового пути. Дорога пройдет через Россию, Казахстан и Китай. Общая протяженность — более восьми тысяч километров, из них 2,3 тысячи километров — на территории России.