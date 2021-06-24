Названа опасность кондиционеров в машине

Автомобильные кондиционеры иногда влияют на возникновение ряда заболеваний дыхательных путей. Об этом предупредил доктор медицинских наук, терапевт РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко, сообщило «ФедералПресс».

«Есть болезни дыхательных путей, которые вызываются кондиционерным воздухом», — отметил специалист.

В кондиционер встроен воздушный фильтр. В нем накапливаются копоть, сажа, пыль и микробы. Когда он забивается, все содержимое фильтров проходит через кондиционер и попадает в воздух. Водитель и пассажиры этим дышат. Поэтому важно менять воздушные фильтры раз в полгода.

То же самое происходит и в помещениях с комнатными кондиционерами. В них накапливается большое количество микробов, если фильтры вовремя не менять. Покупать новые фильтры необходимо каждые три месяца.

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