Audi будет выпускать только электромобили

Audi к 2026 году полностью откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Об этом рассказал глава компании компании Маркус Дюзманн, сообщило издание inc-news со ссылкой на Deutsche Welle.

К 2025 году в линейке компании будет около 20 электромобилей, а к 2026 году все новые модели будут выходить электрическими. Производство старых моделей автомобилей с двигателями внутреннего сгорания компания намерена свернуть к 2033 году.

Ранее о планах прекратить выпускать машины с двигателями внутреннего сгорания заявили Volvo, General Motors, Mercedes-Benz Daimler и Volkswagen.