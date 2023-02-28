Транспорт 28 февраля 2023, 00:09 Назван срок запуска поездов между Херсонской областью и Крымом Врио главы Херсонской области Сальдо анонсировал запуск поездов в Крым в августе РИА «Новости»

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Движение поездов между Херсонской областью и Крымом возобновят к концу лета. Об этом в эфире телеканала «Таврия» заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он пояснил, что железнодорожное сообщение свяжет регион с главными курортными городами полуострова.

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«Мы уже начали восстанавливать систему понятного транспортного обеспечения. К концу лета, а может быть, и раньше получится запустить железнодорожное сообщение, которое соединит Геническ, Джанкой, Симферополь, Евпаторию, туда, куда чаще ездят херсонцы», — заявил Сальдо.

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Тестовые проезды пассажирских поездов между Крымом, Запорожской и Херсонской областями планировали запустить 1 июля 2022 года.

Как отметил, что глава республики Сергей Аксенов, всего на пути готовились вывести одну пару поездов, которые состояли из трех вагонов, рассчитанных на 160 пассажиров. Но по соображениям безопасности запуск движения отложили.

Жители освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей продолжили ездить в Крым на рейсовых автобусах.