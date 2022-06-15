Крым запустит поезда в Херсонскую и Запорожскую области

Пассажирские поезда начнут курсировать между Крымом, Запорожской и Херсонской областями. Первый поезд планируют запустить в тестовом режиме уже 1 июля и проанализировать пассажиропоток, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

«Задача — запустить пассажирское сообщение. Пока планируем, что будет ходить одна пара тестовая буквально с 1 июля», — процитировал Аксенова «Интерфакс».

По словам главы республики, в «тестовом» поезде три вагона — «где-то 160 пассажиров в одну сторону и 160 в другую».

Технических препятствий для запуска поездов нет.

«Подвижной состав предоставят наши российские федеральные органы — это тепловозы и вагоны. Подвижного состава более чем достаточно — и грузового, и пассажирского», — привело слова Аксенова РИА «Новости».

В данный момент проходит ревизия железнодорожного состава на херсонской и мелитопольской железной дороге. В Мелитополе уже почти укомплектован штат работников на железной дороге, в Херсоне уже наняты 200 сотрудников.

Поезда между Крымом и Украиной не курсировали с 2014 года. Железнодорожное сообщение восстановили после начала российской спецоперации.