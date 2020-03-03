Назван месяц 2020 года, когда лучше менять резину на летнюю

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что менять зимнюю резину на летнюю лучше всего в апреле. По его словам, климатическая весна в этом году наступила на месяц раньше.

Как рассказал Тишковец РИА «Новостям», в Москве и центральной России наступила ранняя весна. Уже 5 марта в Москве снег окончательно сойдет.

Он предупредил водителей не спешить сейчас менять «обувку», потому что есть еще вероятность минусовых температур ночью.

«При таких условиях шины уже очень хочется поменять, но ситуация складывается таким образом, что в конце марта и в начале апреля ночью температура может понижаться до нулевых отметок, что может таить в себе некоторую опасность», — сообщил эксперт.

Тишковец отметил, что уверенно менять шины можно уже в начале апреля.

Ранее сообщалось, что после аномально теплой зимы жителей России ждет летняя погода в самом начале марта. В некоторых регионах столбики термометров покажут около +20 градусов.