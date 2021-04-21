Навыки будущих водителей не будут проверять в городе при успешной сдаче «площадки» до 1 апреля

Сотрудники ГАИ не будут проверять навыки будущих водителей в «городе». Речь идет о тех, кто успешно сдал «площадку» до 1 апреля. Об этом сообщил начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг Госавтоинспекции России Николай Гиляков.

«Если до 1 апреля успешно сдали экзамен по первоначальным навыкам управления транспортом, то уже на экзамене, который будет проводиться в апреле, те навыки, которые успешно продемонстрированы, уже проверяться при проведении практического экзамена не будут», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее были анонсированы изменения правил сдачи экзаменов на права с 1 апреля. Новые правила вносят изменения в основном в практическую часть экзамена, из которого исключается этап «площадка» для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Однако на мотоциклы, мопеды, квадроциклы и трициклы это не распространяется.

По словам экспертов, самыми частыми ошибками при сдаче экзамена на права по новым правилам являются создание помехи автомобилю или пешеходу с преимуществом в движении, нарушение требований разметки, неиспользование сигналов указателя поворота и неуверенное управление автомобилем.