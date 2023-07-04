Транспорт 04 июля 2023, 06:20 Нарушения ПДД на электросамокатах предложили внести в КоАП Минтранс внесет в КоАП повышение штрафов для водителей электросамокатов РИА «Новости»

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Минтранс решил внести в Кодекс об административных правонарушениях статьи о нарушении ПДД на электросамокатах. Штрафы станут выше ныне максимальных 1,5 тысячи рублей, сообщили «Известия».

Министерство направило в Госдуму письмо, в котором сообщило о планах дополнить КоАП положениями о наказании за нарушение ПДД на средствах индивидуальной мобильности. Поправками электросамокаты приравняют к остальным участникам дорожного движения — автомобилистам и пешеходам. В этом случае штрафы нарушителям станут выше.

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По действующим нормам на электросамокатах нельзя ездить быстрее 25 километров в час и пересекать пешеходный переход, не спешившись. Но наказание не превышает 1,5 тысячи рублей.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский призвал ограничить скорость езды на прокатных электросамокатах до 15 километров в час и повысить минимальный возраст их пользования. Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов предложил увеличить штрафы до уровня наказаний для автомобилистов, то есть до пяти тысяч рублей за повторное превышение скорости. Член Общественной палаты РФ Александр Холодов сказал, что нужно включить электросамокаты в категорию «М», ввести обучение и получение прав, а также соответствующее наказание. Например, за езду в пьяном виде штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав.

Правила управления электросамокатами уже внесли в теоретическую часть экзамена на получение прав. Изменения начали действовать с марта 2023 года.