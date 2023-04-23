Транспорт 23 апреля 2023, 09:08 Правила использования электросамокатов внесли в теоретический экзамен на права МВД РФ: в теоретический экзамен на права внесли правила использования электросамокатов Unsplash

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В экзаменационные билеты на получение водительских прав на управление всеми категориями транспортных средств внесли корректировки. Теперь в них включены правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве пояснили, что с 1 марта 2023 года в ПДД начали действовать изменения. Они касаются правил использования СИМ, а также дорожных знаков «Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца».

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Кроме того, обновления касаются новых световых секций, расположенных под светофором и знака «Остановка запрещена». Со всеми вопросами экзаменационных задач можно ознакомиться на официальном сайте МВД России.

Напомним, правительство утвердило изменения в правила дорожного движения. Были введены новые знаки, специальная разметка, а также регулирование использования средств индивидуальной мобильности — их скорость ограничили до 25 километров в час.

Эксперты считают, что это поможет избежать несчастных случаев с участием электросамокатов. К сожалению, аварии с участием этого вида транспорта случаются часто, в том числе с участием детей. Кроме того, электросамокаты травмоопасные. Как рассказывал хирург, самыми частыми являются переломы в области коленного сустава, добавила врач.