Началось производство флагмана линейки Lada Xray Cross

Любители отечественного автопрома совсем скоро смогут оценить новую версию Lada Xray Cross. Серийное производство модели Instinct уже началось. Автомобиль впервые появится в салонах с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».

Мультимедийная система стала главным отличием новой Lada Xray Cross Instinct. Водители смогут воспользоваться сервисами «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Браузер», сообщает пресс-служба «АвтоВАЗ». Владельцы автомобиля смогут платить за топливо на заправках, не выходя из салона. Всеми функциями можно будет управлять голосовыми командами.

Источник фото: lada.ru

Новые решение есть и во внешних элементах машины. Дизайнеры сделали черными крышу, колесные диски и корпусы наружных зеркал. В салоне авто появилась камера заднего вида и большой сенсорный экран. Во все автомобили линейки установили 4G-модем, который обеспечивает работу сервисов и интернета.

Производители пока не раскрывают детали технических характеристик Instinct. Цена пока тоже не известна.

В начале марта «АвтоВАЗ» анонсировал скидки на автомобили LADA. Водители смогут сэкономить от 20 до 50 тысяч рублей по программе Trade in.