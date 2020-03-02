АвтоВАЗ анонсировал скидки до 50 тысяч рублей

По программе Trade in можно купить машины LADA дешевле. Акция действует в первый месяц весны. Чтобы воспользоваться ей, нужно сдать старый автомобиль и доплатить за новый. Условия действуют на автовладельцев LADA Granta, Vesta, SW, Cross, CNG.

При приобретении LADA 4×4 предлагается скидка на 30 тысяч рублей, XRay — до 50, Largus — 40, Vesta Sport — 50.