Транспорт 14 марта 2023, 22:39 Начались работы по строительству автотрассы «Таврида-2» через Херсонскую область Сальдо: начались работы по строительству трассы «Таврида-2» через Херсонскую область РИА «Новости»

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе начались работы по строительству трассы «Таврида-2». Об этом глава региона сообщил в эфире телеканала «Таврия».

«Работы уже начаты. Работам, которые объективно видны людям, когда уже работает спецтехника, дорожная техника, предшествует комплекс большой работы, который не виден. Это проектирование, геодезические и геологические изыскания, которые уже ведутся полным ходом», — сообщил Сальдо.

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Новая автострада будет проходить от Симферополя через Джанкой, Геническ, Мелитополь, а также Бердянск и Мариуполь и Ростов-на-Дону. Дорога будет двухполосной. Строительство дороги позволит сомкнуть кольцо трассы вокруг Азовского моря.

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Сейчас завозятся материалы и техника для строительства дороги. Готовятся все составляющие, необходимые для прокладки магистрали. Работы будет вести «Росавтодор».

«Не за горами уже конкретное строительство автострады», — добавил Сальдо.

Ранее врио главы региона Владимир Сальдо сообщил, что российские военные оборудовали большое количество оборонительных фортификационных сооружений на левом берегу Днепра в Херсонской области.