Транспорт 08 апреля 2024, 09:49 Наборы закусок начнут предлагать на рейсах «Победы» Гендиректор Тыщук: авиакомпания «Победа» запустит предзаказ закусок на борту РИА «Новости»

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Авиакомпания «Победа» через полгода после запуска сервиса «Еда на гейт» решила ввести продажу закусок для пассажиров на постоянной основе. Гендиректор авиакомпании Дмитрий Тыщук заявил, что напитки и еду подадут по предзаказу, сообщил «Интерфакс».

«Прорабатываем вопрос предзаказа питания на борту и продажи питания на борту как такового. <…> Речь идет, так скажем, о пакетированном питании длительного хранения — о напитках и закуске для перекуса», — сказал он.

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Дмитрий Тыщук предупредил об ограниченном ассортименте. По его словам, введение новой услуги не должно отразиться на весе грузов и сложности уборки салона.

Летом 2023 года лоукостер «Победа» впервые начал предлагать пассажирам еду. Сервис «Еда на гейт» запустили на внутренних рейсах из Внукова и Шереметьева. Пассажиры при онлайн-покупке билета могли забронировать набор закусок и получить его при выходе на посадку. Дмитрий Тыщук заявил, что услуга пользовалась спросом и оправдала ожидания.

«Аэрофлот» возглавил рейтинг авиакомпаний по качеству питания на борту. Специалисты оценили не только сами продукты, но и посуду.