08 апреля 2024, 09:49
Наборы закусок начнут предлагать на рейсах «Победы»
Гендиректор Тыщук: авиакомпания «Победа» запустит предзаказ закусок на борту
Авиакомпания «Победа» через полгода после запуска сервиса «Еда на гейт» решила ввести продажу закусок для пассажиров на постоянной основе. Гендиректор авиакомпании Дмитрий Тыщук заявил, что напитки и еду подадут по предзаказу, сообщил «Интерфакс».
«Прорабатываем вопрос предзаказа питания на борту и продажи питания на борту как такового. <…> Речь идет, так скажем, о пакетированном питании длительного хранения — о напитках и закуске для перекуса», — сказал он.
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Дмитрий Тыщук предупредил об ограниченном ассортименте. По его словам, введение новой услуги не должно отразиться на весе грузов и сложности уборки салона.
Летом 2023 года лоукостер «Победа» впервые начал предлагать пассажирам еду. Сервис «Еда на гейт» запустили на внутренних рейсах из Внукова и Шереметьева. Пассажиры при онлайн-покупке билета могли забронировать набор закусок и получить его при выходе на посадку. Дмитрий Тыщук заявил, что услуга пользовалась спросом и оправдала ожидания.
«Аэрофлот» возглавил рейтинг авиакомпаний по качеству питания на борту. Специалисты оценили не только сами продукты, но и посуду.
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