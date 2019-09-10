Общероссийское объединение пассажиров составило рейтинг питания российских авиакомпаний, в основу которого легли данные реальных полетов. Оказалось, что вкуснее всего кормят в самолетах «Аэрофлота».

Эксперты отраслевой аналитической компании «АвиаПорт», выступившей исследовательским партнером проекта, совершили более 50 перелетов по всей стране, чтобы внимательно изучить сервис на борту, а также онлайн-сервисы 22 перевозчиков, выполняющих регулярные полеты на рейсах различной протяженности. Специалисты оценили меню, посуду, ланч-боксы, а также качество питания, разнообразие блюд, доступность информации о составе рационов.

Независимая оценка качества показала, что лучше всего кормят в самолетах, принадлежащих «Аэрофлоту». На рейсах, длительность которых составляет более семи часов, неплохие показатели у авиакомпании «Россия». Она заняла второе место. На третьем — «Северный ветер».

На рейсах средней продолжительности полета (от трех до семи часов) на первом месте по качеству питания, обслуживания и разнообразию меню также «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Аврора». Второе место эксперты присудили «Алросе», третье — S7. В десятку также вошли NordStar, «Ямал», «Азимут», «Якутия», «Россия», «Уральские авиалинии», «ИрАэро» и RedWings.

На рейсах длительностью до трех часов лидерство осталось практически неизменным: первое место у «Аэрофлота», второе — у «Алросы», третье — у «Авроры». Выяснилось также, что на рейсах от трех до семи часов пассажирам авиакомпаний «Северный ветер» и «Ютэйр» приходится голодать. Питание не включено в тариф.

Эксперты установили, что лидеры рейтинга предлагают бесплатное разнообразное и сбалансированное питание в полете, подробно или частично информируют пассажиров о составе блюд и возможных аллергенах. Сервируют рационы в удобную, приятную для глаз посуду и упаковку. Во время длительных перелетов на бортах «Аэрофлота», «Ютэйр» и «России» можно приобрести пиво и различные снеки.

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За отдельную плату в «Аэрофлоте» можно приобрести десерт (от 400 рублей), закуски (от 800 рублей). Такая услуга предоставляется на рейсах длительностью свыше шести часов. В S7 за полный рацион, состоящий из закуски, горячего и десерта, придется заплатить как минимум 150 рублей. Но это можно сделать лишь на рейсах свыше трех часов.

«Россия» предлагает дополнительное меню от «Шоколадницы». Завтраки стоят от 255 рублей, сэндвичи — от 360 рублей, десерты — от 200 рублей. «Победа», «Ямал», «Нордавиа», «Якутия», «Алроса», «ИрАэро» и ряд других авиакомпаний платное питание не предусматривают.