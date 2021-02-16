Задержаны самолеты и отменены поезда: на Сахалин пришел циклон

Вылет нескольких авиарейсов был отложен из-за циклона, пришедшего на Сахалин. Также временно закрыта паромная переправа и отменено междугородное автобусное сообщение и поезда.

В аэропорту Южно-Сахалинска задержано четыре рейса на вылет, сообщило РИА «Новости». Это рейсы в Южно-Курильск, Владивосток, Москву и Хабаровск. Кроме того, задержано еще четыре рейса на прилет из тех же городов.

По состоянию 00:00 по московскому времени было отменено междугороднее автобусное сообщение на участках автодорог: Поронайск — Южно-Сахалинск, Поронайск — Александровск-Сахалинский, Макаров — Южно-Сахалинск, Холмск — Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск — Анива, Шахтерск — Южно-Сахалинск, Углегорск — Южно-Сахалинск и в обратных направлениях, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Указанные автобусные рейсы не будут двигаться по маршрутам до улучшения погодных условий.

Ухудшение погоды также спровоцировало отмену пригородных поездов в двух направлениях — это Южно-Сахалинск — Томари и Южно-Сахалинск — Поронайск.

Паромная переправа Ванино — Холмск, соединяющая Сахалин с материком, закрыта, по данным МЧС, 16:00 понедельника (по Москве). Как уточнили в ведомстве, объекты ТЭК и ЖКХ области работают без нарушений.

Минувшие выходные Москва и Подмосковье провели под снегом: за два дня выпало 75% месячной нормы осадков. Многие беспокоятся, не приведет ли это к будущим паводкам, но специалисты уверены, что делать выводы еще рано. Да и весна придет в центральную часть России не раньше конца марта. При этом МЧС все равно держит руку на пульсе, проверяя плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники, дамбы.