На МЦД-4 откроют еще три станции до конца 2021 года

Три станции МЦД-4 откроют до конца 2021 года. Две из них — Минская и Аминьевская — станут крупными транспортно-пересадочными узлами, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, на МЦД-4 уже построено семь новых вокзалов.

«Три мощных вокзала еще предстоит ввести до конца года», — сказал столичный градоначальник. Него слова приведены на официальном сайте мэра Москвы.

Минская станция даст возможность пересаживаться на Солнцевскую ветку метро, а Аминьевская — на Большую кольцевую линию.

Открытие этих станций создаст новые возможности как для живущих в этих районах москвичей, так и для тех, кто приезжает на поездах Киевского направления железной дороги из ТиНАО.

Планируется, что эта железная дорога в дальнейшем станет частью МЦД-4. Эта система пройдет по семи столичным вокзалам и объединит их в единую транспортную артерию.

«Ведутся работы по всем направлениям, включая площадь трех вокзалов, где идет мощная реконструкция. И параллельно мы создаем новые вокзалы на этой линии», — добавил Собянин.

Пассажирам автобусов Подмосковья удалось сэкономить более миллиона рублей за три месяца благодаря оплате проезда по карте «Тройка». Это подчеркнули в областном Минтрансе. Систему лояльности при оплате проезда «Тройкой» внедрили в автобусах «Мострансавто» в конце июля. Такой функцией за это время воспользовались свыше 40 тысяч человек. Самыми активными были пассажиры маршрута № 344 из Химок до станции метро «Речной вокзал» в Москве.