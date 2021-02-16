Как завести машину после морозной ночи? 3 секрета для автолюбителя

Морозная зима в этом году превратила поездки на машине в лотерею. Далеко не всегда автомобилистам удается завести технику, особенно после холодной ночи. Чтобы утром не застрять и спокойно выехать по делам, стоит еще вечером утеплить двигатель и позаботиться о качественном масле.

Февраль принес жителям центральной части России аномальные морозы. Ночь на 16 февраля стала для столицы самой холодной с начала месяца. Столбики термометров опускались до -22 градусов. При этом в Подмосковье температура воздуха вовсе падала до -30 градусов.

Погодную ситуацию усугубили и сильные снегопады, из-за которых на улицах выросли сугробы, а с ними и пробки. Автомобилистам пришлось не только откапывать свои машины, но и с трудом пытаться завести их.

Сохранить тепло и поменять масло

В морозную погоду первым делом необходимо сохранить тепло двигателя, пояснил «360» автоэксперт Вячеслав Субботин.

Ставишь на ночь, значит — утепляй. Хоть телогрейку можешь кинуть или одеяло поверх мотора. Можно даже радиатор в мороз защитить, чтобы через него не поступал морозный воздух в подкапотное пространство и не охлаждал его Вячеслав Субботин автоэксперт.

Он добавил, что утепление мотора поможет хотя бы на несколько градусов сделать температуру выше. Это позволит утром легче запустить двигатель.

«Второе — нужно заливать хорошие масла. Прежде всего с индексом вязкости 0W, 30 или 40, 5W, но не больше. Число показывает текучесть при низких температурах. Если залито масло густое, то лучше, конечно, поменять. Это не так дорого сегодня. Лучше залить более текучее масло или синтетическое», — отметил Субботин.

На морозе масло становится настолько густым, что появляются трудности с проворачиваем коленчатого вала. В этом случае стронуть машину становится просто невозможно. Автоэксперт советует влить в масло половину стакана бензина, если оно слишком сильно загустело, а поменять его возможности нет.

«И дайте ему поработать какое-то время. Поработал буквально минутку — оставляйте. Масло будет жидким, а пуск будет более легким. Со временем, когда машина поедет, бензин просто выветрится. Вот такой способ, он, конечно, не из лучших, но когда критическая ситуация, залил бензина и поехал», — рассказал специалист.

Чего делать нельзя?

По словам Субботина, в морозную погоду категорически нельзя пользоваться открытым огнем. Многие с помощью газовой горелки пытаются отогреть масляный поддон, чтобы жидкость становилась менее вязкой. При таких действиях есть риск, что автомобиль может загореться.

«Сейчас бегают иногда даже с паяльной лампой, которой прогревают замершие трубки, фильтры в дизельных моторах, потому что солярка мерзнет при таких температурах. У нас, к сожалению, есть такие заправки, которые могут до сих пор продавать в морозы не зимнюю солярку, а переходную или даже летнюю», — заявил автоэксперт.

На заправках необходимо быть крайне внимательным и проверять паспорт качества топлива. В противном случае утром можно просто не завести свой автомобиль.

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«Прям приходите и требуйте. Не спрашивайте у заправщика или заправщицы, которая деньги берет. Паспорт взяли, посмотрели и проверили. Если там действительно предельная температура прокачиваемости, скажем, -40 или -50 градусов, то можно заливать», — пояснил Субботин.

Он порекомендовал отказаться от заправки и поехать в другое место, если значения будут меньше. Еще одной распространенной ошибкой автоэксперт назвал долгое прокручивание стартера. Если крутить дольше 10 секунд, то стартер может сгореть. Чтобы этого не произошло, стоит делать перерывы между попытками. Когда машина не заводится с третьего раза, то необходимо уже искать неисправность.

«Нужно очень аккуратно пользоваться всевозможными эфирами. Если двигатель не заводится, продают такие баллончики, прыскаешь во впускную трубу эфир, он засасывается и воспламеняется. Если приходится пользоваться эфиром, то с мотором что-то неисправно или плохое топливо», — рассказал Субботин.

Во время использования эфира может появиться искра или замкнет проводка, что вызовет пожар. Если снять воздушный фильтр и залить много эфира, то может даже случиться гидроудар, предупредил автоэксперт. Такие случаи действительно происходят, поэтому стоит помнить о рисках и правилах безопасности.