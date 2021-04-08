МЖД улучшит шумоизоляцию на участке между Курским вокзалом

На участке от станции Каланчевской до Курского вокзала появятся виброизолирующие маты. В результате поезда будут тише передвигаться. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.

«Для минимизации шумового и вибрационного воздействия от поездов в центре Москвы на реконструируемом участке Москва-Каланчевская — Курский вокзал будет уложено 36 тысяч квадратных метров виброизолирующих матов», — передал ТАСС слова предстателя ведомства.

Он отметил, что сейчас с помощью такой технологии ведется строительство четвертого главного пути. Кроме того, вдоль участка Каланчевская — Курский вокзал уже возведено почти две тысячи подпорных железобетонных стен, которые также выполняют шумозащитную функцию.

Помимо этого, у строителей в планах заменить в 38 прилегающих к магистрали зданиях 15 тысяч окон. Уже установлено шесть тысяч. А еще на территории будет высажено 550 деревьев и кустарников, а также газон.

До конца года в Подмосковье построят 15 одноуровневых переходов через железную дорогу. Их оснастят световой и звуковой сигнализацией.