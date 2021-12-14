МВД утвердило порядок вскрытия автомобилей силами полиции

Глава российского МВД Владимир Колокольцев подписал правила, по которым в случае необходимости можно будет вскрыватьчужие автомобили силами полиции. Уведомление о вскрытии должно быть доставлено за сутки по интернету, почте и телефону.

«О каждом случае вскрытия транспортного средства в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вскрытия информируется собственник», — уточняет проект приказа, который можно видеть на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В случае передачи уведомления в формате телефонограммы ее содержание должно быть впоследствии направлено хозяину вскрытого автосредства на бумаге. Возможно применение интернета, в этом случае уведомление направят с адреса почты органа внутренних дел.

В самом документе будут прописаны «дата, время, место и основания вскрытия» авто, а также ряд сведений об обстоятельствах его вскрытия.

Ранее специалисты Минцифры решили продолжать переход на электронные версии свидетельств о регистрации автомобилей.