Минцифры начало вводить цифровые документы на машины

Специалисты Минцифр решили продолжать переход на электронные версии свидетельств о регистрации автомобилей. Об этом газете «Известия» заявили в пресс-службе ведомства.

«Водитель может предъявлять инспектору в своем мобильном приложении „Госуслуги.Авто“ QR-код на СТС», — объяснили представители Минцифры, что эксперимент с электронными свидетельствами продолжается, несмотря на обещанное окончание 1 декабря.

Как долго можно будет давать сотрудникам дорожной полиции смотреть именно электронный вариант документа, пока не известно. Но в пресс-службе отметили, что полная отмена обязательства предоставления бумажного свидетельства не за горами — это следующий шаг перехода. Раньше бумажный вариант документа на машину все равно нужно было иметь.

Агентству URA.RU работники ГИБДД посоветовали водителям пока все еще брать с собой бумажные СТС и другие автомобильные документы в оригинале на постоянной основе.