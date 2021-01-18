Москвичи смогут оплачивать проезд в метро с помощью лица в 2021 году
«В этом году мы планируем запустить оплату по лицу пассажира. На тесте совершали уже две тысячи успешных проходов. Параллельно работаем над реализацией платежей по лицу в кассах московского метро», — сказал Ликсутов. Его процитировал ТАСС.
Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры также уточнил, что такой способ оплаты не станет обязательным. Пассажиры могут пользоваться им по желанию.
Ликсутов еще в сентябре 2020 года говорил о том, что турникеты с функцией оплаты проезда Face Pay появятся на каждой станции московской подземки весной 2021 года.
Станция столичного метро «Алма-Атинская» будет закрыта 18 января, с 12:00 до 17:00. Там будут проводиться технические работы. Добраться до нужных станций можно на наземном транспорте. До «Красногвардейской» и «Зябликова» ходит автобус №676. Автобусы №№740 и 764 довезут до станции «Борисово» Люблинско-Дмитровской линии.