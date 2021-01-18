Москвичи смогут оплачивать проезд в метро с помощью лица в 2021 году

Функцию оплаты проезда Face Pay могут внедрить на кассах Московского метрополитена. Такое заявление сделал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

«В этом году мы планируем запустить оплату по лицу пассажира. На тесте совершали уже две тысячи успешных проходов. Параллельно работаем над реализацией платежей по лицу в кассах московского метро», — сказал Ликсутов. Его процитировал ТАСС.

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры также уточнил, что такой способ оплаты не станет обязательным. Пассажиры могут пользоваться им по желанию.

Ликсутов еще в сентябре 2020 года говорил о том, что турникеты с функцией оплаты проезда Face Pay появятся на каждой станции московской подземки весной 2021 года.

Станция столичного метро «Алма-Атинская» будет закрыта 18 января, с 12:00 до 17:00. Там будут проводиться технические работы. Добраться до нужных станций можно на наземном транспорте. До «Красногвардейской» и «Зябликова» ходит автобус №676. Автобусы №№740 и 764 довезут до станции «Борисово» Люблинско-Дмитровской линии.