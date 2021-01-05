Станцию «Алма-Атинская» временно закроют в Москве

Жители и гости столицы не смогут воспользоваться станцией метро «Алма-Атинская» в определенные часы 11, 15 и 18 января. Во время закрытия будут проводиться технические работы. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента транспорта.

«11 и 15 января, с 10:00 до 15:00, и 18 января, с 12:00 до 17:00, мы будем проводить технические работы на „Алма-Атинской“ Замоскворецкой линии. Сама станция в это время будет закрыта», — сказано в сообщении департамента в Telegram.

Источник фото: t.me/DtRoad

Пассажиры смогут добраться до нужных станций на наземном транспорте. До «Красногвардейской» и «Зябликова» можно доехать на автобусе №676. Автобусы №№740 и 764 довезут до станции «Борисово» Люблинско-Дмитровской линии.

В рождественскую ночь график работы столичной подземки и МЦК будет продлен до 02:00. Кроме того, 168 маршрутов наземного транспорта будут работать до 03:00. Еще жители города смогут воспользоваться 15 ночными маршрутами.

«На диаметрах мы запустим дополнительные утренние и ночные рейсы. <…> И напоминаем, что все уличные парковки бесплатны по 9 января», — отметили в пресс-службе.

В департаменте пояснили, что график работы транспорта решили изменить, чтобы все желающие смогли посетить храмы, а затем легко вернуться домой.