Транспорт 14 декабря 2023, 16:41 Москвичи активировали «Тройку» в наземном транспорте более миллиона раз за осень Сайт мэра и правительства Москвы

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Пассажиры активировали карты «Тройка» через валидаторы на наземном транспорте в Москве более миллиона раз за осень. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Эта функция стала на 30% популярнее, чем в прошлом году.

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«Сегодня на любом из более чем 30 тысяч валидаторов в салонах автобусов, электробусов или трамваев можно активировать удаленное пополнение карты „Тройка“», — подчеркнул Ликсутов.

Заммэра отметил, что такая система пополнения особенно удобна для тех, кто не использует метрополитен и предпочитает наземные виды транспорта — автобусы, трамваи, электробусы. Возможность активировать карту непосредственно в салоне транспортного средства в момент поездки сэкономит время и сделает процесс более простым и доступным.

Для активации средств пассажиру необходимо будет сначала пополнить карту через одно из доступных приложений или порталов («Московский транспорт», «Метро Москвы» или единый транспортный портал), и после этого приложить карту к валидатору.

Ранее ЦОДД и Московский метрополитен выпустили карту «Тройка» с пешеходной «зеброй». Ее приурочили ко дню рождения пешеходной разметки в столице.