14 декабря 2023, 16:41
Москвичи активировали «Тройку» в наземном транспорте более миллиона раз за осень
Пассажиры активировали карты «Тройка» через валидаторы на наземном транспорте в Москве более миллиона раз за осень. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Эта функция стала на 30% популярнее, чем в прошлом году.
Реклама
«Сегодня на любом из более чем 30 тысяч валидаторов в салонах автобусов, электробусов или трамваев можно активировать удаленное пополнение карты „Тройка“», — подчеркнул Ликсутов.
Заммэра отметил, что такая система пополнения особенно удобна для тех, кто не использует метрополитен и предпочитает наземные виды транспорта — автобусы, трамваи, электробусы. Возможность активировать карту непосредственно в салоне транспортного средства в момент поездки сэкономит время и сделает процесс более простым и доступным.
Для активации средств пассажиру необходимо будет сначала пополнить карту через одно из доступных приложений или порталов («Московский транспорт», «Метро Москвы» или единый транспортный портал), и после этого приложить карту к валидатору.
Ранее ЦОДД и Московский метрополитен выпустили карту «Тройка» с пешеходной «зеброй». Ее приурочили ко дню рождения пешеходной разметки в столице.
Москва 2023
Дептранс Москвы
Карта «Тройка»
Максим Ликсутов
Реклама
Реклама