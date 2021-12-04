Москвичей призвали отказаться от личного транспорта из-за гололеда. При невозможности это сделать водителей попросили соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

С просьбой к водителям обратились сотрудники департамента транспорта.

«На дорогах очень скользко. Пожалуйста, будьте аккуратнее и по возможности пользуйтесь городским транспортом», — опубликовали сообщение в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также автомобилистов призвали не использовать телефон за рулем и избегать резких маневров.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные в Москве и Московской области будет по-зимнему тепло. Днем 4 декабря будет облачно, с прояснениями. Сохранится небольшой снег, но только местами. В Москве ожидается температура до −2 градусов, в Подмосковье — до −4 градусов. Порывы ветра могут достигать 12–14 метров в секунду. После 10 декабря начнется похолодание, температура воздуха снизится до −8…−10 градусов.