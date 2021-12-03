Жителям Москвы и области пообещали снежные и теплые выходные

В Москве и Подмосковье на выходных ожидается относительно теплая, но зимняя погода. Об этом «360» сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Пока что мы находимся в теплом секторе атлантического циклона. Сейчас, где-то после 15:00, начнутся осадки. Сначала, скорее всего, это будет мокрый снег», — рассказала Позднякова.

Сегодня может выпасть два-четыре сантиметра снега. Максимальная температура в пятницу составит 0…+2 градуса, но, как только начнутся осадки, она начнет понижаться.

Предстоящей ночью столбик термометра понизится до −2…−4 градусов. В субботу днем будет облачно, с прояснениями. Сохранится небольшой снег, но только местами. В Москве ожидается температура до −2 градусов, в Подмосковье — до −4 градусов. Порывы ветра завтра днем могут достигать 12–14 метров в секунду.

«В принципе, фон температуры остается выше климатической нормы. Ну а снега у нас, конечно, добавится за счет предстоящего вечера и следующей ночи», — сообщила Позднякова.

Метеоролог отметила, что в сравнении с климатом 1961 и 1990 годов нынешняя зима относительно теплая. Но если смотреть последние годы, то такая погода вполне соответствует нормам.

«Климат у нас меняется, и, естественно, если мы перейдем на новые нормы, скорее всего, то, что мы сейчас наблюдаем, будет соответствовать нормам последнего 30-летия», — отметила синоптик.

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