Грузовик перевернулся на МКАД. Фото

В среду утром на внешней стороне 56 километра МКАД грузовик совершил наезд на ограждение и перевернулся. ДТП произошло перед Молодогвардейской улицей.

По данным Теlеgrаm-канала «Дептранс. Оперативно», пострадавших нет. Тем не менее движение по дублеру в сторону Можайского шоссе было полностью перекрыто. Сейчас оно уже восстановлено. Большегруз поставили на колеса и переместили к краю проезжей части.

В понедельник утром на МКАД образовалась большая пробка из-за ДТП с грузовиком. Большегруз перевернулся после наезда на препятствие. Авария произошла на внешней стороне первого километра, около Реутова. В результате движение было затруднено, пробка растянулась почти на 10 километров.

Вчера в Москве на некоторых дорогах были зафиксированы девятибалльные пробки. Движение транспорта было осложнено гололедицей и ветром с прорывами до 15 метров в секунду.