Транспорт 24 мая 2023, 08:57 Москвичам предложили выбрать цвета новых линий метро Сергей Собянин: москвичи выберут цвета строящихся линий метро Сайт мэра и правительства Москвы

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Москвичи смогут принять участие в выборе цвета для обозначения новых линий метро. Об этом на своем официальном сайте заявил мэр столицы Сергей Собянин.

На схеме Московского метрополитена появятся Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии.

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«Это серьезный выбор. Со временем цвета становятся народными названиями. Когда говорят о пересадке с зеленой ветки на красную, всем понятно, что речь идет о Замоскворецкой и Сокольнической линиях метро», — отметил мэр.

Горожанам предложили выбрать из четырех комбинаций цветов и оттенков. Причем палитру подобрали так, чтобы на схеме метрополитена новые линии не сливались с уже действующими.

Высказать свое мнение жители столицы могут на сайте проекта «Активный гражданин». Голосование уже идет.

Ранее в Москве перезапустили проект «Экскурсии в метро».