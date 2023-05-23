23 мая 2023, 13:11
Проект «Экскурсии в метро» снова заработал в столице
Заммэра Москвы Ликсутов: проект «Экскурсии в метро» перезапустили в столице
В столице вновь заработал проект «Экскурсии в метро». Он познакомит жителей и гостей города с историей подземных станций, сообщил заммэра в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
«Власти создали единую площадку, на которой разместили анонсы всех экскурсий от лучших гидов столицы», — подчеркнул он.
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Пользоваться сайтом легко: достаточно выбрать тематику — и на странице откроются все предложения от гидов. Записаться можно сразу в онлайн-режиме. Регистрация для пользования единой площадкой не требуется.
Ранее столичное метро отпраздновало свой день рождения. Подземке исполнилось 88 лет.
В честь праздника дептранс Москвы рассказал самые интересные факты о развитии столичного метрополитена.
Например, первый поезд отправился в путь от «Сокольников» до «Парка культуры» в 1935 году.
Подземную железную дорогу планировали возвести на полвека раньше, чем началось само строительство. Не менее пяти проектов специалисты разработали и представили с 1875 по 1930 год. Однако работы стартовали только в начале 1930-х.
Экскурсии
Метро
Москва 2023
Максим Ликсутов
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