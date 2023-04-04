Транспорт 04 апреля 2023, 04:58 Москвичам посоветовали менять зимнюю резину на летнюю после Пасхи Синоптик Шувалов: в Москве водителям лучше переждать морозы и поменять резину после Пасхи РИА «Новости»

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Московским водителям не стоит торопиться со сменой резины с зимней на летнюю, считает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. С 10 по 12 апреля ожидается похолодание до −5 градусов, поэтому «переобуваться» лучше после Пасхи, сообщил синоптик в беседе с RT.

В Москве погода располагает к смене резины, отметил специалист, однако по ночам температура опускается до минусовых значений.

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«При этом осадков не будет. Днем положительные температуры — порядка +8…+9 градусов», — отметил собеседник издания.

Похолодание в столичном регионе ожидается 10–12 апреля, в Москве и области столбики термометров опустятся до −5 градусов. Синоптик рекомендовал переждать этот период и заняться сменой резины после Пасхи, которая в этом году отмечается 16 апреля.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает нецелесообразным «переобувать» машину в Москве раньше 10 апреля. Менять зимнюю резину на летнюю можно, если хотя бы в течение пяти дней ночью температура воздуха не будет опускаться ниже +5 градусов.